Βουλή: Live η πέμπτη ημέρα συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026

Με την ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026





Ο





Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:





Ανδρουλάκης: Τώρα και χρόνια ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται



Τα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδού υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό καταθέτοντας προτάσεις που όπως είπε θα οδηγήσουν τους παραγωγούς να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους.





Ο ίδιος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για πλαφόν στις τιμές των γεωργικών φαρμάκων, επιστροφής του φόρου πετρελαίου στην αντλία και φθηνό αγροτικό ρεύμα υποστηρίζοντας πως αν τις υιοθετήσει η κυβέρνηση θα οδηγήσει σε διάλυση των μπλόκων.



Ο κ. Ανδρουλάκης απέφυγε να τοποθετηθεί για τις πρόσφατες συλλήψεις κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη και μίλησε γενικά για σκάνδαλα και μεθόδους παρακράτους ενώ ειδικότερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών. “Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς πήρατε τον Βάρρα στο Μαξίμου. Δεν σας είπε ότι κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν σας το είπε γιατί δεν κάνατε τίποτα και τους αφήσατε 4 χρόνια να λεηλατούν τις επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων; Γιατί δεν το σταματήσατε ;”.



Κλείσιμο







Καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες



“Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα” είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι “το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα” ενώ υποστήριξε πως “Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία ,όραμα. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι σε μια συντηρητική και νεοφιλελεύθερη πολιτική που αναπαράγει αδικίες, υπονομεύει το κοινωνικό κράτος και μετατρέπει τα δημόσια αγαθά σε προνόμια για λίγους". Τέλος, ο κ. Φάμελλος απευθυνόμενος στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης είπε πως “Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση”.



Κουτσούμπας: Αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός, απορρίπτεται



Αντιλαϊκό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2026 ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνοντας πως το ΚΚΕ ενώνει την φωνή του με τους εργαζόμενους, αγρότες και φοιτητές που διαδηλώνουν στους δόμους.



“Μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα» σχολίασε ο γγ του ΚΚΕ για να προσθέσει: “Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών



Με την ονομαστική ψηφοφορία, και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει νέα μέτρα και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μέτρα που είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, στον Προϋπολογισμό ενσωματώνονται για πρώτη φορά και άλλες μόνιμες παροχές ύψους 1,14 δισ. ευρώ, οι οποίες θεσπίστηκαν στη διάρκεια του 2025.Τα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδού υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό καταθέτοντας προτάσεις που όπως είπε θα οδηγήσουν τους παραγωγούς να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους.“Τώρα και χρόνια ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται. Ένας αγρότης πραγματικός που βλέπει να παράγει όσπρια και αυτά που παράγει να πωλούνται στο ράφι 15 φορές παραπάνω τι λέτε να κάνει ; Θα καθίσει σπίτι ή θα πάει στα μπλόκα. Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν τα μισά από όσα δικαιούνται τι περιμένετε να κάνουν; Να καθίσουν σπίτι ή να πάνε στα μπλόκα;” ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Ο ίδιος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για πλαφόν στις τιμές των γεωργικών φαρμάκων, επιστροφής του φόρου πετρελαίου στην αντλία και φθηνό αγροτικό ρεύμα υποστηρίζοντας πως αν τις υιοθετήσει η κυβέρνηση θα οδηγήσει σε διάλυση των μπλόκων.Ο κ. Ανδρουλάκης απέφυγε να τοποθετηθεί για τις πρόσφατες συλλήψεις κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη και μίλησε γενικά για σκάνδαλα και μεθόδους παρακράτους ενώ ειδικότερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών. “Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς πήρατε τον Βάρρα στο Μαξίμου. Δεν σας είπε ότι κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν σας το είπε γιατί δεν κάνατε τίποτα και τους αφήσατε 4 χρόνια να λεηλατούν τις επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων; Γιατί δεν το σταματήσατε ;”.Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως “δεν είμαστε όλοι ίδιοι” και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.“Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα” είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι “το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα” ενώ υποστήριξε πως “Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία ,όραμα. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση απέναντι σε μια συντηρητική και νεοφιλελεύθερη πολιτική που αναπαράγει αδικίες, υπονομεύει το κοινωνικό κράτος και μετατρέπει τα δημόσια αγαθά σε προνόμια για λίγους". Τέλος, ο κ. Φάμελλος απευθυνόμενος στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης είπε πως “Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση”.Αντιλαϊκό χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2026 ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνοντας πως το ΚΚΕ ενώνει την φωνή του με τους εργαζόμενους, αγρότες και φοιτητές που διαδηλώνουν στους δόμους.“Μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα» σχολίασε ο γγ του ΚΚΕ για να προσθέσει: “Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών

Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας».

Ο ίδιος έκλεισε την τοποθέτηση του λέγοντας « ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας».



Κωνσταντοπούλου: Γενοκτονικού τύπου οι σφαγές προβάτων λόγω ευλογιάς



Σε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό μετέτρεψε την ομιλία της για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον δικό της ρόλο στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής επιβεβαιώνοντας ότι έχει αποσυρθεί από την κορυφή της προσωπικής της ατζέντας το τραγικό δυστύχημα των Τεμπων.



“Όσους Ξυλούρηδες και “φραπέδες” και αν στείλει ο πρωθυπουργός για να με απειλήσουν εγώ δεν θα σταματήσω” υποστήριξε επιμένοντας στις καταγγελίες ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε ότι θα της “στρίψει το λαρύγγι” κατά την διάρκεια διαλείμματος της εξεταστικής επιτροπής.



Η κυρία Κωνσταντοπούλου υπαινίχθηκε ότι η ευλογιά των προβάτων εξαπλώθηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να συγκαλυφθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



“Ο μέσος άνθρωπος αγωνίζεται για να βγάλει το ψωμί του. Οι αγρότες βιώνουν κανονική τραγωδία έχοντας από την εποχή του Ιανού και του Ντάνιελ κατεστραμμένα και μπαζωμένα τα χωράφια τους. Έχοντας υποστεί την άγρια σφαγή ζώων τους με γενοκτονικού τύπου σφαγές. Θανάτωση όλων των κοπαδιών. Και διαβάζει κανείς μέσα στους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τους κηφήνες της ΝΔ να λένε μήπως πρέπει να “σπείρουν καμία ευλογιά”. Και διερωτάται κανείς. Σπείρανε κάποια ευλογιά;” είπε...

16.12.2025, 16:33