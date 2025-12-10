Φλωρίδης: Οι αγρότες δεν έχουν καταλήξει ακόμα ποια είναι τα αιτήματά τους, «γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα