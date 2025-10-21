Δημήτρης Τσιόδρας: Να διατηρηθεί ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

Τη διατήρηση ξεχωριστού ταμείου για τη δημόσια υγεία στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ως διάδοχο του προγράμματος EU4Health, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμπληρώνει δε ερωτώντας την Κομισιόν σχετικά με το πως προτίθεται να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία στην προγραμματική περίοδο 2028-2034 με στόχο την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία. Τονίζει δε ότι η απορρόφηση της υγείας μαζί με τη βιοτεχνολογία στο ευρύτερο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προτεραιοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σημειώνει παράλληλα ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι το επόμενο ΠΔΠ «πρέπει να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επενδύσεις για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες».

Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στη δημόσια υγεία, τη διατήρηση της «αυτονομία τους» εντός του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και την μη απορρόφησή τους από άλλους αντικρουόμενους στόχους.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία στα πλαίσια του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Η πρόταση της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία, ως διάδοχο του προγράμματος EU4Health.

Η απορρόφηση της υγείας μαζί με τη βιοτεχνολογία στο ευρύτερο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας εγείρει δε ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προτεραιοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζεται δε ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι το επόμενο ΠΔΠ «πρέπει να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επενδύσεις για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες».

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς προτίθεται να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ για τη δημόσια υγεία και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες;

Πώς θα διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία θα ενισχυθούν, θα διατηρήσουν την «αυτονομία τους» εντός του επόμενου ΠΔΠ και δεν θα απορροφηθούν από άλλoυς αντικρουόμενους στόχους;



Ειδήσεις σήμερα:



Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο



Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή



Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο