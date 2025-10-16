Σε καθημερινή σύγκρουση με την κυβέρνηση ποντάρει το ΠΑΣΟΚ - Στόχος η ανάκαμψη πριν από το Συνέδριο
Σε καθημερινή σύγκρουση με την κυβέρνηση ποντάρει το ΠΑΣΟΚ - Στόχος η ανάκαμψη πριν από το Συνέδριο
Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει πολιτική αντεπίθεση και εσωκομματική ηρεμία - Οι δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Βενιζέλου, τα σενάρια για τα ψηφοδέλτια και το «στοίχημα» της διεύρυνσης
Σε μια εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σε καθημερινή βάση ποντάρει η Χαριλάου Τρικούπη για την αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών της, ελπίζοντας ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν θα μετατραπεί «εύκολα» σε πεδίο νέων εσωκομματικών συγκρούσεων.
Σήμερα στην Ολομέλεια της βουλής με αφορμή την ενημέρωση του πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική θα επισημανθούν από το ΠΑΣΟΚ οι λόγοι της διαφωνίας του για τις περισσότερες κυβερνητικές επιλογές, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες –κατά την πρώτη συνεδρίαση των προσυνεδριακών οργάνων- θα επιχειρηθεί για ακόμη μια φορά το «άνοιγμα» στην κοινωνία με φόντο τις προσεχείς εκλογές. Στις δημοσκοπήσεις παραμένει η «βελόνα» μακριά από το προσδοκώμενο «άλμα», ενώ για πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι χθεσινές ανακοινώσεις για τη συγκρότηση των ομάδων Συνεδρίου θα μείνουν στα χαρτιά, εφόσον μετά την πρώτη «πανηγυρική» συνεδρίαση επανέλθει το φαινόμενο των «αραιά και που» συζητήσεων γύρω από το ίδιο τραπέζι. Το σίγουρο είναι ότι, παρότι στις Γραμματείες της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου συμμετέχουν στελέχη από όλες τις τάσεις καθώς και οι «πρωταγωνιστές» της περσινής εσωκομματικής μάχης για την ανάδειξη ηγεσίας, το «στοίχημα» θα κριθεί από τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να πετύχει ταυτόχρονα τη διεύρυνση των δυνάμεών του στο πλάνο της κεντροαριστεράς.
Την ανάγκη συχνών συνεδριάσεων των ομάδων Συνεδρίου υπογράμμισε χθες – μετά από τις ανακοινώσεις- και η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία μιλώντας στο Action 24 τόνισε επίσης ότι η ηγεσία «πρέπει να αποκτήσει δίπλα του μια ισχυρή κυβερνητική ομάδα». Η κυρία Διαμαντοπούλου απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από τώρα αφού δεν είναι γνωστοί οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις κάλπες, ούτε και το ποια κόμματα θα συμμετέχουν στις εκλογές. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν είναι «εχθρός» του ΠΑΣΟΚ, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος υποστήριξε με δηκτικό ύφος ότι «δεν είμαστε εχθροί με κανέναν- το «εμείς και εσείς» το είπε ο κ. Τσίπρας». Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η κυρία Διαμαντοπούλου «δεσμεύτηκε» ότι όταν πλησιάσει ο χρόνος των εκλογών τότε και μόνο τότε θα απαντήσει και για όσα αφορούν στις κάθοδό της για τη διεκδίκηση βουλευτικής έδρας. Χαρακτήρισε πάντως πολύτιμη τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, διευκρινίζοντας την ίδια στιγμή ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος έχει περάσει κατά δήλωσή του στη φάση της μεταπολιτικής.
Τα σενάρια ωστόσο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων καλπάζουν και δη για το Επικρατείας. Ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθάρισε μιλώντας χθες στο Ertnews ότι ισχύουν όσα έχει πει για το πέρασμά του στη μεταπολιτική και πρόσθεσε ότι: «Δεν θα αποδεχθώ μείωση της δυνατότητάς μου να παρεμβαίνω».
Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων έχει ζητηθεί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να γίνει σε άμεσο χρόνο ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα στις εκλογικές περιφέρειες μέσα στους επόμενους μήνες. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς συγκρότηση η Επιτροπή Διεύρυνσης όπου κεντρικό ρόλο θα έχει πιθανότατα, ο Κώστας Σκανδαλίδης και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αξιοποίησης προσώπων της «διεύρυνσης», όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση η γρήγορη συγκρότηση των δύο βασικών επιτροπών θα δώσει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να «προλάβει», όπως λένε στελέχη, και τις διεργασίες που γίνονται για την ένταξη ανθρώπων από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο στο κόμμα Τσίπρα.
«Ο καθένας έχει τη δυνατότητα σε μια δημοκρατία να φιλοδοξεί, να διεκδικεί, να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα καταστεί κυβερνήσιμη και θα υπερβεί τα αδιέξοδά της με τον τρόπο αυτό», είπε για το εγχείρημα Τσίπρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμφάνιση ενός κόμματος με τη «σφραγίδα» του πρώην πρωθυπουργού δεν πρόκειται να ορίσει τις μετεκλογικές διεργασίες και συνεργασίες. Αναφερόμενος στο «αδιέξοδο» που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά και στο μετεκλογικό πλάνο, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι «το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη». Και εξήγησε ότι: «αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο: η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μια δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και των Ανεξαρτήτων Αρχών, καταγράφεται κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος».
Σχετικά με τις Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη προσπάθησε να δείξει ότι θέλει να προχωρήσει ενωτικά και χωρίς αποκλεισμούς, αφού στην πολιτική ομάδα όρισε τον Γιώργο Παπανδρέου και τους πέντε υποψήφιους για την ηγεσία τους κ.κ. Δούκα, Γερουλάνο, Κατρίνη και τις κυρίες Διαμαντοπούλου και Γιαννακοπούλου. Το ερώτημα όμως παραμένει, τόσο ως προς την ημερομηνία του Συνεδρίου, όσο και ως προς τα θέματα που θα ανοίξει. Θα δοθεί για παράδειγμα απάντηση από το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στα μετεκλογικά διλήμματα για κυβερνητικές συνεργασίες; Για το θέμα ο Χάρης Δούκας έχει πει «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει ότι μετά τον πρώτο γύρο θα τεθούν τα θέματα και στη βάση πάντα των πολιτικών συσχετισμών.
