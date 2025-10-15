Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι - Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι - Τι συζήτησαν
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ουκρανό πρόεδρο και για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.
