Φλωρίδης: Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους, ανταποκρίθηκε και στα δύο αιτήματα Ρούτσι
Άφησε αιχμές για πολιτικά πρόσωπα που «επιδιώκουν πολιτικά οφέλη στο πλευρό του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι»
Τη στάση της Δικαιοσύνης σχετικά με τα αιτήματα εκταφής υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως επισήμανε, «η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους, είχε να αντιμετωπίσει κάποια αιτήματα και έστω με έμμεσο τρόπο τα αποδέχτηκε», αναφερόμενος στους συγγενείς που ζήτησαν την εκταφή των σορών και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Ο υπουργός υπογράμμισε μιλώντας στον Alpha Radio 98,9 ότι πρωταρχικό καθήκον της Δικαιοσύνης ήταν «να προστατεύσει την ανακριτική διαδικασία».
Αναφορικά με τη δήλωση της προέδρου του Αρείου Πάγου, ο κ. Φλωρίδης τη χαρακτήρισε «απολύτως ορθή», εξηγώντας ότι τα αιτήματα των συγγενών εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας και απορρίφθηκαν με αιτιολογημένο σκεπτικό. Όπως διευκρίνισε, στη φάση της δίκης υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου αιτήματα, τα οποία μπορούν να εξεταστούν από το δικαστήριο «χωρίς να εμποδίζεται η πορεία της δίκης».
Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Δικαιοσύνη «αντέδρασε με ενσυναίσθηση» και χωρίς να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση «ανταποκρίθηκε και στα δύο αιτήματα».
Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης άφησε αιχμές για πολιτικά πρόσωπα που, όπως είπε, «επιδιώκουν πολιτικά οφέλη στο πλευρό του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι». Τόνισε, τέλος, πως «η μυστικότητα της ανάκρισης βολεύει εκείνους που δεν θέλουν να βγει η αλήθεια», προσθέτοντας ότι «το φως δεν επιτρέπει συνωμοσία».
