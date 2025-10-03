Μητσοτάκης σε αντιπρόεδρο της Κομισιόν: Μας απασχολεί η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Αλλά πρώτα, φυσικά, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον ηγετικό σας ρόλο, γιατί γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας η Ελλάδα βίωσε πολύ δύσκολες συγκυρίες και έγινε πιο ισχυρή και ανθεκτική. Επίσης, φροντίσατε πάντα ώστε η Ελλάδα να είναι ένας ισχυρός «παίκτης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να χαίρει σεβασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.Τώρα βλέπουμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες συγκυρίες, η παγκόσμια τάξη βρίσκεται υπό πίεση και βλέπουμε ότι ο παγκόσμιος αγώνας για τις κρίσιμες τεχνολογίες είναι πολύ σκληρός, κάτι που συνδέεται επίσης στενά με την ασφάλειά μας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε δυνατότητες σε κρίσιμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Πρέπει, λοιπόν, να γίνουμε πιο ισχυροί στον τομέα της ασφάλειας.Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που ανέκαθεν επενδύει στην ασφάλεια και την άμυνα, και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για διαφόρων ειδών απειλές. Οι κρίσιμες τεχνολογίες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.Πρέπει να πω ότι είμαι επίσης πολύ εντυπωσιασμένη από την πρόοδο που έχετε σημειώσει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων σε κρίσιμες τεχνολογίες στην Ελλάδα, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο έχετε ψηφιοποιήσει διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και έχετε επενδύσει σε αυτή την υποδομή, η οποία καθιστά εφικτές καινοτομίες στον δημόσιο τομέα, στην έρευνα και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτών των συζητήσεων μαζί σας.