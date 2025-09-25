Χατζηδάκης: Θέλουμε βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα