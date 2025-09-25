Χατζηδάκης: Θέλουμε βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα
Χατζηδάκης: Θέλουμε βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα
Κατήγγειλε «πολιτικό εμπόριο» από κάποιους για τα Τέμπη και προεξόφλησε νέο πακέτο μέτρων στήριξης των εισοδημάτων το 2026
Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι «θέλουμε βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα».
Ερωτηθείς για την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτησή του με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, o κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «εδώ και 2,5 χρόνια το πράγμα έχει αλλάξει με την Τουρκία έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχουμε αφίξεις τουριστών από την Τουρκία έχουμε μπει σε μια φάση ήρεμων νερών. Την ίδια στιγμή και όταν υπήρχε ένταση και στα ήρεμα νερά η χώρα δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται, το c' est la vie σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση των σχέσεων αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα».
Σχετικά, δε, με το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι «υπάρχει ένας σχεδιασμός, ειδικά για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης ήρθε εδώ ο Αμερικανός υπουργός υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος».
Ο κ. Χατζηδάκης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις δηλώσεις Σαμαρά και Τσίπρα με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη: «Σεβαστές οι απόψεις όλων, συνήθως στα κράτη δικαίου και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες οποιοσδήποτε παρατηρητής να λέει "πηγαίντε προς τα εδώ και τα εκεί". Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε ούτε στις δίκες σε Χρυσή Αυγή, Μάνδρα και Μάτι».
«Το θέμα δεν είναι πολιτικό αλλά δικαστικό. Ό,τι και αν αποφασίσει η δικαιοσύνη, δεν χάνεται το δικαίωμα αίτησης για εκταφή καθώς μπορεί να κατατεθεί στο πλαίσιο της δίκης» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για «πολιτικό εμπόριο από κάποιους να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι για Μάτι Μάνδρα και Τέμπη».
Προεξόφλησε, τέλος, ότι θα υπάρξει και νέο πακέτο μέτρων στήριξης των εισοδημάτων το 2026 «που θα στεναχωρήσει την αντιπολίτευση».
«Πολιτικό εμπόριο» από κάποιους για τα Τέμπη
