Το «καρφί» Μητσοτάκη: Πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά... όχι σαν του Καμμένου!

Σκωπτική αναφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με τον μαφιόζο της Κρήτης, όπου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούγεται να λέει ότι αν εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα τότε ο ίδιος μπορεί να «καθαρίσει» για την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.





Απαντώντας για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ επί Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε»!