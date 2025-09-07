Το «καρφί» Μητσοτάκη: Πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά... όχι σαν του Καμμένου!
Ο πρωθυπουργός σχολίασε με χιούμορ τα όσα αποκαλύφθηκαν με τη δημοσιοποίηση των τηλεφωνημάτων του προέδρου των ΑΝΕΛ με τον μαφιόζο της Κρήτης
Σκωπτική αναφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με τον μαφιόζο της Κρήτης, όπου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούγεται να λέει ότι αν εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα τότε ο ίδιος μπορεί να «καθαρίσει» για την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Απαντώντας για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ επί Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε»!
