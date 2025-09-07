Το «καρφί» Μητσοτάκη: Πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά... όχι σαν του Καμμένου!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνος Καμμένος Κυριάκος Μητσοτάκης Κρήτη

Το «καρφί» Μητσοτάκη: Πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά... όχι σαν του Καμμένου!

Ο πρωθυπουργός σχολίασε με χιούμορ τα όσα αποκαλύφθηκαν με τη δημοσιοποίηση των τηλεφωνημάτων του προέδρου των ΑΝΕΛ με τον μαφιόζο της Κρήτης

Το «καρφί» Μητσοτάκη: Πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά... όχι σαν του Καμμένου!
101 ΣΧΟΛΙΑ
Σκωπτική αναφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με τον μαφιόζο της Κρήτης, όπου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούγεται να λέει ότι αν εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα τότε ο ίδιος μπορεί να «καθαρίσει» για την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. 

Απαντώντας για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ επί Τραμπ,  ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε»!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΔΕΘ: Κυριάκος Μητσοτάκης για Πάνο Καμμένο
101 ΣΧΟΛΙΑ
