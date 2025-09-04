Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

🇪🇺 Κατέθεσα σήμερα γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν για την ηλεκτρική διασύνδεση ( #GSI ) Ελλάδας-Κύπρου, όσο συνεχίζονται οι «αντεγκλήσεις» μεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης που γεννούν περαιτέρω καθυστερήσεις μετά τις τουρκικές #απειλές . Ξεκάθαρα, κάποιοι δεν θέλουν το έργο. pic.twitter.com/ZseDcwNy6M

Το έργο θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται και στις τρεις χώρες. Παράλληλα, θα αποτελέσει μία νέα εναλλακτική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.Το υπό κατασκευή τμήμα του έργου μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας (Κρήτη) είναι συνολικού μήκους 898 χλμ. και έχει λάβει χρηματοδότηση 657 εκ. € από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility.