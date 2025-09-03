Πλεύρης: Καμία δυνατότητα νομιμοποίησης για όποιον μπαίνει παράνομα - Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, δεν μπορεί να επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία
Πλεύρης: Καμία δυνατότητα νομιμοποίησης για όποιον μπαίνει παράνομα - Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, δεν μπορεί να επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία
Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος, διεμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Σε κωδικοποίηση τριών σημείων του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε για την αυστηροποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας:
- Δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε κανένα που μπαίνει παράνομα να νομιμοποιηθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος
- Ποινικοποιούμε την παράνομη παραμονή. Αν απορριφθεί η αίτηση ασύλου αυτομάτως υπάρχει ποινικό αδίκημα με 2-5 χρόνια φυλακή και μόνη δυνατότητα να συνεργαστεί για να επιστρέψει πίσω στη χώρα από την οποία ήλθε. Για να έχει απορριφθεί το άσυλο σημαίνει ότι ήρθε από χώρα που δεν κινδυνεύει
«Εάν δεν είσαι δικαιούχος ασύλου το δικαίωμά σου είναι να επιστρέψεις, δεν μπορείς να επιβαρύνεις την κοινωνία. Υπάρχουν κατατρεγμένοι άνθρωποι αλλά και κακομαθημένοι, πήγα σε δομές και βλέπεις στις ανοιχτές που φιλοξενείς κόσμο που τρώει, πίνει και κυκλοφορεί ελεύθερα, ένα 20% κάνει ζημιές. Τα τραπέζια τα έχουν βιδωμένα γιατί αν ενοχλούνται από το φαγητό τα αναποδογυρίζουν» πρόσθεσε ο κ. Πλευρης μιλώντας στο Action24.
Ειδικά, δε, για την Κρήτη είπε ότι «θα γίνει δομή καθώς από τις αρχές του έτους οι ροές είναι 27.000 και από αυτές οι 12.000 ήταν στην Κρήτη. Έχει γίνει ένας διάδρομος που θέλουμε να περιορίσουμε αλλά για το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε. Σε πρώτη φάση είμαστε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν τρεις χώροι προσωρινοί. Έχουμε σε Χανιά και Ρέθυμνο και ψάχνουμε το Ηράκλειο. Οι επόμενοι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι μήνες που υπάρχουν μεταναστευτικές ροές».
Εξήγησε, τέλος, ότι «τα κυκλώματα επιλέγουν σημεία χωρίς δομές γιατί στόχος τους είναι οι μετανάστες να μεταφέρονται γρήγορα στην ενδοχώρα»
- Δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε κανένα που μπαίνει παράνομα να νομιμοποιηθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος
- Ποινικοποιούμε την παράνομη παραμονή. Αν απορριφθεί η αίτηση ασύλου αυτομάτως υπάρχει ποινικό αδίκημα με 2-5 χρόνια φυλακή και μόνη δυνατότητα να συνεργαστεί για να επιστρέψει πίσω στη χώρα από την οποία ήλθε. Για να έχει απορριφθεί το άσυλο σημαίνει ότι ήρθε από χώρα που δεν κινδυνεύει
«Εάν δεν είσαι δικαιούχος ασύλου το δικαίωμά σου είναι να επιστρέψεις, δεν μπορείς να επιβαρύνεις την κοινωνία. Υπάρχουν κατατρεγμένοι άνθρωποι αλλά και κακομαθημένοι, πήγα σε δομές και βλέπεις στις ανοιχτές που φιλοξενείς κόσμο που τρώει, πίνει και κυκλοφορεί ελεύθερα, ένα 20% κάνει ζημιές. Τα τραπέζια τα έχουν βιδωμένα γιατί αν ενοχλούνται από το φαγητό τα αναποδογυρίζουν» πρόσθεσε ο κ. Πλευρης μιλώντας στο Action24.
Ειδικά, δε, για την Κρήτη είπε ότι «θα γίνει δομή καθώς από τις αρχές του έτους οι ροές είναι 27.000 και από αυτές οι 12.000 ήταν στην Κρήτη. Έχει γίνει ένας διάδρομος που θέλουμε να περιορίσουμε αλλά για το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε. Σε πρώτη φάση είμαστε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν τρεις χώροι προσωρινοί. Έχουμε σε Χανιά και Ρέθυμνο και ψάχνουμε το Ηράκλειο. Οι επόμενοι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι μήνες που υπάρχουν μεταναστευτικές ροές».
Εξήγησε, τέλος, ότι «τα κυκλώματα επιλέγουν σημεία χωρίς δομές γιατί στόχος τους είναι οι μετανάστες να μεταφέρονται γρήγορα στην ενδοχώρα»
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα