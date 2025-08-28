Ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατείται ο Ιμάμογλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατείται ο Ιμάμογλου

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με συναδέλφους του από πόλεις του δικτύου Eurocities παρέδωσαν το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας» στη σύζυγο του Ιμάμογλου - «Αυτή είναι μια στάση υπέρ της δημοκρατίας»

Την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά την επίσκεψή του, ο δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε σε αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Τούρκος δήμαρχος μετά τη σύλληψή του.

Από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας.. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με συναδέλφους του από εμβληματικές πόλεις του δικτύου Eurocities, μετέβησαν στις φυλακές για να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια.

Εκτός από τον Χάρη Δούκα, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι δήμαρχοι της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης.

Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.

Με ανάρτηση του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους Ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».




