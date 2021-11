Με 18 μάρτυρες οι εργασίες της εξεταστικής για τις δημοσκοπήσεις και τα κονδύλια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με νέα ένταση συνεχίστηκαν οι εργασίες τηςτης Βουλής για τις δημοσκοπήσεις και τα κονδύλια της καμπάνιας ενημέρωσης για την πανδημία καθώςκαισυγκρούστηκαν για τη διαμόρφωση της λίστας μαρτύρων.Οι εισηγητές των κομμάτων κατέθεσαν καταλόγους προσώπων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο της επιτροπής, ωστόσο αθροιστικά οι προτεινόμενοι μάρτυρες ξεπέρασαν τους. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κλήσηΤελικά, η πλειοψηφία της επιτροπής αποφάσισε να κληθούν 18 μάρτυρες κυρίως από τον χώρο των media και των εταιρειών δημοσκοπήσεων.Η τελική λίστα προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση να καταγγέλλει την ΝΔ για «βάναυσο πλήγμα στο Κράτος Δικαίου» και να επιμένει στην ανάγκη κλήσης πολιτικών προσώπων και κυρίως του πρώην κυβερνητικού εκπρόσωπου και νυν αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα.Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την ΝΔ, ούτε το ΚΙΝΑΛ και το ΜεΡΑ 25 ζήτησαν την εξέταση του κ. Πέτσα.Πήγες της ΝΔ ανέφεραν για το ζήτημα των μαρτύρων πως «προσηλωμένη στην ουσιαστική διερεύνηση του αντικειμένου της εντολής που εξέδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή ακολουθεί πιστά την τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Με στόχο να προστατεύσει τη διαδικασία από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποπροσανατολιστικές προθέσεις που τελικά βλάπτουν την αναζήτηση της αλήθειας, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει όλους τους θεσμικούς παράγοντες που με την ιδιότητά τους μπορούν να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές που διερευνά η επιτροπή. Ο κατάλογος των μαρτύρων εγκρίθηκε με πλειοψηφία, σε μια ανοιχτή διαδικασία που υπηρετεί με σεβασμό τα δικαιώματα της μειοψηφίας».1. Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, κα Μαρία Αντωνιάδου2. Πρόεδρος του ΔΣ της ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιου Τύπου κ. Αλ. Σκαναβής3. Εκπρόσωπος Περιφερειακών Εβδομαδιαίων Εφημερίδων κ. Αντώνης Μουντάκης4. Εκπρόσωπος ΕΣΡ κ. Κουτρομάνος Αθανάσιος5. Διευθύνων Σύμβουλος INITIATIVE MEDIA κ. Μιχάλης Γκάλγκος6. Eκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπεύθυνου για την παραλαβή του έργου,7. Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Εταιρειών TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION ( OMD) κ. Νικόλαο Σάββα και WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΕ κα Αγγελική Βούλγαρη8. Eκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας υπεύθυνος για την παραλαβή του Έργου.9. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Α.Ε. (ΕNTERPRISE GREECE)10. Νόμιμος Εκπρόσωπος του κοινοπρακτικού σχήματος Εταιριών EDELMAN11. Πρόεδρος ΣΕΔΕΑ κα Βαλέρια Τσάμη12. Πρόεδρος Ελεγκτικής Εταιρίας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών κοινής γνώμης.13. Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος14. Εκπρόσωπος Opinion Poll και «REPOSITION STRATEGY» κ. Ζούπης15. Εκπρόσωπος Vox Popular16. Εκπρόσωπος Bridging Europe17. Εκπρόσωπος Common View18. Eκπρόσωπος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης• Στυλιανός Πέτσας: αν. Υπουργός Εσωτερικών, τ. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα Επικοινωνίας & Ενημέρωσης• Θεόδωρος Σκυλακάκης: αν. Υπουργός Οικονομικών• Βασίλειος Κικίλιας: Υπουργός Τουρισμού, τ. Υπουργός Υγείας• Γρηγόριος Δημητριάδης: Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού• Ιωάννης Μαστρογεωργίου: Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης• Νικόλαος Κουλοχέρης: Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής (στο Υπουργείο Οικονομικών)• Παναγιώτης Πρεζεράκος: Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας (στο Υπουργείο Υγείας)• Άγγελος Μπίνης: Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας• Μιχαήλ Γκάλγκος: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»• Αναστάσιος Πράσινος: Πρόεδρος της εταιρείας «MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»• Στυλιανός Σπυρίδης: Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «MEDIA DIRECTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»• Εμμανουήλ Παπαπολύζος: Πρόεδρος της εταιρείας «TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»• Χαράλαμπος Μπιζούμης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»• Αλεξάνδρα Δρόσου - Προϊσταμένη Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης• Μιχαήλ Διαμαντής: Μέλος και Διαχειριστής της εταιρείας «OPINION POLL ΕΡΕΥΝΕΣ-ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»• Αριστείδης Σωτηρόπουλος: Διευθύνων Σύμβουλος του «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»• Δημήτριος Μαύρος: Αντιπρόεδρος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕΔΕΑ)»• Ιωάννης Σμυρλής: Πρόεδρος του «Εnterprise Greece - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»• Γεώργιος Φιλιόπουλος: Διευθύνων Σύμβουλος του «Εnterprise Greece - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»• Βασιλική Κύρκου: Γενική Διευθύντρια του «Εnterprise Greece - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»• Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ή του Κοινοπρακτικού Σχήματος Εταιριών EDELMAN comprising of Edelman Public Relations Worldwide NV and Daniel J Edelman Limited, η οποία συνυπέγραψε με την «Εnterprise Greece», την από 5/10/2021 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV009332865• Xαϊκάλης Ευστάθιος: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «COMMUNICATION EFFECT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέλος στην Ελλάδα του Κοινοπρακτικού Σχήματος Εταιριών «EDELMAN».• Νικόλαος Λεοντόπουλος και Χριστόφορος Κάσδαγλης: Δημοσιογράφοι - Ιδιοκτήτες της εταιρείας «REPORTERS UNITED ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.reportersunited.gr)• Αθανάσιος Κουτρομάνος : Πρόεδρος Ολομέλειας ΕΣΡ• Νικόλαος Κιάος: Μέλος Ολομέλειας ΕΣΡ• Γεώργιος Πλειός: Μέλος Ολομέλειας ΕΣΡ• Θέμης Μπερεδήμας: Πρόεδρος Δ.Σ. Συντακτών Ένωσης Συντακτών Ημερήσιου Τύπου• Αντωνιάδου Μαρία: Πρόεδρος της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)»• Κατσαΐτης Γεώργιος: Πρόεδρος του «Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)»• Θεοχάρης Φιλιππόπουλος: Πρόεδρος της «Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.)»• Νόμιμος εκπρόσωπος των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα - Reporters Without Borders (RSF)»: Διεθνής ανεξάρτητη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (www.rsf.org)• Νόμιμος εκπρόσωπος του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου - International Press Institute (IPI)»: Διεθνές δίκτυο για την ελευθερία του Τύπου (www.ipi.media)• Στέφανος Λουκόπουλος: Διευθυντής της ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Vouliwatch (www.vouliwatch.gr)• Νικόλαος Βουλέλης: Διευθυντής της Εφημερίδας των Συντακτών• Κώστας Βαξεβάνης: Διευθυντής Εφημερίδας Documento• Σταύρος Μαλιχούδης: Δημοσιογράφος – Μέλος Δ.Σ. του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Solomon (www.wearesolomon.com)• Στέργιος Καλόγηρος: Δημοσιογράφος ΒΕΡΓΙΝΑ TV• Βασιλική Παπαλουκά: Δημοσιογράφος www.pointmedia.grΚατάλογος προτεινόμενων μαρτύρων- Βασίλειος Κοντοζαμάνης, τ. Αν. Υπουργός Υγείας- Βαλέρια Τσάμη, Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)- Μανόλης Παπαπολύζος, Πρόεδρος Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)- Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)- Αντώνιος Δημητρίου, Πρόεδρος Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ) ή Γεώργιος Σιμόπουλος, ΓΓ της ιδίας Ένωσης.- Αντώνιος Μουντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)- Μιχαήλ Σαββάκης, Πρόεδρος Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)- Αλέξιος Σκαναβής, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)- Γεώργιος Κατσαΐτης: Πρόεδρος Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)Γιώργος Πλειός (μέλος ΕΣΡ)Μαρία Αντωνιάδου (πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ)Matina Stevis (δημοσιογράφος)Βαγγέλης Μαρινάκης (Μεγαλομέτοχος ομίλου Alter Ego - Argos)Γιάννης Αλαφούζος (Μεγαλομέτοχος Ομίλου ΣΚΑΪ)Γιάννης Βαρδινογιάννης (ALPHA - STAR Channel)Αυγουστίνος Ζενάκος (δημοσιογράφος)Νίκος Σμυρναίος (Πανεπιστημιακός)Παναγιώτης Θεοδωρικάκος (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη)Ιβάν Σαββίδης (Μεγαλομέτοχος ομίλου OPEN)Κωνσταντίνος Πουλής (Δημοσιογράφος)Γιάννης Μαυρής (Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημοσκοπήσεων Public Issue)Θοδωρής Κυριακού (όμιλος Αnt1)Δημήτρης Μελισσανίδης (Ναυτεμπορική)Χριστόφορος Βερναρδάκης (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - πρώην Πρόεδρος VPRC)Μαρία Δεναξά (Δημοσιογράφος)Έγγραφα - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - ισολογισμοί όλων των ΜΜΕ που κυκλοφορούν/εκπέμπουν σε πανελλαδικό δίκτυο - Στοιχεία για τη Διαφημιστική Δαπάνη προς τα ΜΜΕ των κάτωθι: ΟΠΑΠ - Ποσά ανα Μέσο Τράπεζες - Ποσά ανά Μέσο - Τις ετήσιες και τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις - βάσει του Ν.3603/2007 άρθρο 6 - των οποιασδήποτε μορφής έργων που ανέθεσαν σε εταιρείες δημοσκοπήσεων φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, καταστάσεις που τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και αποστέλλονται στο τέλος κάθε έτους στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.