Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος

Το Acura Nexera Vision λειτουργεί ως προπομπός των μοντέλων παραγωγής που θα έρθουν στο σύντομο μέλλον, με το πρώτο από αυτά να είναι το SUV RDX, που είναι συγγενικό με το Honda CR-V. 

Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος
Το Acura RDX είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στην αμερικανική αγορά SUV, που είναι συγγενικό με το δικό μας Honda CR-V. Η εταιρεία έχει στα σκαριά το νέο RDX τέταρτης γενιάς, και για να μας δώσει μια πρόγευση από τη σχεδιαστική «γλώσσα» που θα ακολουθεί, παρουσίασε στο Monterey ένα πειραματικό μοντέλο, που ονομάζεται Nexera Vision και… είναι κουπέ. 

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