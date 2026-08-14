Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος
Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος
Το Acura Nexera Vision λειτουργεί ως προπομπός των μοντέλων παραγωγής που θα έρθουν στο σύντομο μέλλον, με το πρώτο από αυτά να είναι το SUV RDX, που είναι συγγενικό με το Honda CR-V.
Το Acura RDX είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στην αμερικανική αγορά SUV, που είναι συγγενικό με το δικό μας Honda CR-V. Η εταιρεία έχει στα σκαριά το νέο RDX τέταρτης γενιάς, και για να μας δώσει μια πρόγευση από τη σχεδιαστική «γλώσσα» που θα ακολουθεί, παρουσίασε στο Monterey ένα πειραματικό μοντέλο, που ονομάζεται Nexera Vision και… είναι κουπέ.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα