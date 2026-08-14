Έτσι θα είναι τα Acura και Honda του μέλλοντος

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είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στην αμερικανική αγορά SUV, που είναι συγγενικό με το δικό μας

. Η εταιρεία έχει στα σκαριά το νέο RDX τέταρτης γενιάς, και για να μας δώσει μια πρόγευση από τη σχεδιαστική «γλώσσα» που θα ακολουθεί, παρουσίασε στο Monterey ένα πειραματικό μοντέλο, που ονομάζεται