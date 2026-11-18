Ήδη έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και αυτές που επικρατούν στην επιφάνεια των





Δείτε εδώ. αναφορικά με το επίπεδο πρόσφυσης.