ΚΟΚ, αλυσίδες και ελαστικά: Πότε δεν τρως πρόστιμο
ΚΟΚ, αλυσίδες και ελαστικά: Πότε δεν τρως πρόστιμο
Ο χειμώνας είναι «προ των πυλών» και οι οδηγοί πρέπει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για την κίνησή μας σε δρόμο με μειωμένη πρόσφυση ή χιόνι.
UPD:
Ήδη έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και αυτές που επικρατούν στην επιφάνεια των δρόμων αναφορικά με το επίπεδο πρόσφυσης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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