Δοκιμάζουμε το UM Rockville 125 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε το φρέσκο scooter της UM Motorcycles στην κίνηση της πόλης και στις περιαστικές διαδρομές. Εύκολο, ικανό και καλά εξοπλισμένο, ήρθε για να ξεχωρίσει σε μια πολύ απαιτητική κατηγορία δικύκλων.