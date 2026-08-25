ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Geely: Ταβάνι τα... αστέρια
NEWSAUTO.GR

Geely: Ταβάνι τα... αστέρια

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του κινεζικού ομίλου έχει βάλει στόχο ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας να διπλασιαστεί εκτός Κίνας.

Geely: Ταβάνι τα... αστέρια
Η Geely επιχειρεί να μετατρέψει την παγκόσμια επέκτασή της από μια επιθετική εξαγωγική προσπάθεια σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό δίκτυο, με τον νέο επικεφαλής του ομίλου να θέτει ως βασικό στόχο τον διπλασιασμό των πωλήσεων εκτός Κίνας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης