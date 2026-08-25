Geely: Ταβάνι τα... αστέρια
Geely: Ταβάνι τα... αστέρια
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του κινεζικού ομίλου έχει βάλει στόχο ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας να διπλασιαστεί εκτός Κίνας.
Η Geely επιχειρεί να μετατρέψει την παγκόσμια επέκτασή της από μια επιθετική εξαγωγική προσπάθεια σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό δίκτυο, με τον νέο επικεφαλής του ομίλου να θέτει ως βασικό στόχο τον διπλασιασμό των πωλήσεων εκτός Κίνας.
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