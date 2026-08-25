Geely: Ταβάνι τα... αστέρια

Η Geely επιχειρεί να μετατρέψει την παγκόσμια επέκτασή της από μια επιθετική εξαγωγική προσπάθεια σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό δίκτυο, με τον νέο επικεφαλής του ομίλου να θέτει ως βασικό στόχο τον διπλασιασμό των πωλήσεων εκτός Κίνας.