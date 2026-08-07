Linktour ALUMI: Το πιο έξυπνο αυτοκίνητο της πόλης σε τιμή έκπληξη - Δείτε το video
Linktour ALUMI: Το πιο έξυπνο αυτοκίνητο της πόλης σε τιμή έκπληξη - Δείτε το video
Όμορφο, σύγχρονο, ευέλικτο και γεμάτο εξοπλισμό. Το Linktour ALUMI αποδεικνύει ότι ένα αυτοκίνητο πόλης μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα περιμένεις.
UPD:
Τα τελευταία χρόνια τα αυτοκίνητα πόλης έχουν αλλάξει πολύ. Οι τιμές ανέβηκαν, οι διαστάσεις μεγάλωσαν και πολλές φορές η απλότητα χάθηκε κάπου ανάμεσα στις οθόνες και τα πολύπλοκα συστήματα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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