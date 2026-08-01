Το κοιτάνε όλοι! Δοκιμάζουμε το Skyteam X-Bongo 125 - Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

Θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν 16 χρονών και πάλευα με τα στρογγυλοφάναρα και τα δίχρονα Simson το συμπαθή φίλο που κάθε πρωί στεκόταν μπροστά από το σπίτι καβάλα στο Monkey του. Η ζήλια μου ήταν απίστευτη και το όνειρο της εποχής ήταν ένα και μοναδικό: Να κάνω δικό μου ένα Monkey ή ένα «ζετάκι» για να… πουλήσω την απαραίτητη «μούρη».

Δεν έκανα ποτέ αυτό το όνειρο πραγματικότητα και μου έμεινε φαίνεται απωθημένο (ξέχασα να το πω στον ψυχολόγο μου) καθώς πρόσφατα ξύπνησαν αναμνήσεις του παρελθόντος. Πώς έγινε αυτό; Με την πιο πιστή και ποιοτική αντιγραφή του αυθεντικού Monkey που δεν είναι άλλη από το Skyteam X-Bongo 125.

Δείτε εδώ.