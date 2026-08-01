Η BYD ετοιμάζεται να τα βάλει με τους Ιάπωνες κατασκευαστές
NEWSAUTO.GR

Η BYD ετοιμάζεται να τα βάλει με τους Ιάπωνες κατασκευαστές

Η BYD κάνει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κίνησή της στην Ιαπωνία, παρουσιάζοντας το πρώτο της ηλεκτρικό kei car, με στόχο να διεκδικήσει μερίδιο από τους παραδοσιακούς εγχώριους κατασκευαστές.

Η BYD ετοιμάζεται να τα βάλει με τους Ιάπωνες κατασκευαστές

Η BYD συνεχίζει την εντυπωσιακή παγκόσμια επέκτασή της, όμως αυτή τη φορά η πρόκληση που βάζει μπροστά της είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Ο κινεζικός όμιλος εισέρχεται στην πιο απαιτητική αγορά αυτοκινήτου του κόσμου με ένα μοντέλο σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες των Ιαπώνων οδηγών, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την κυριαρχία των εγχώριων κατασκευαστών στην κατηγορία που θεωρείται το απόλυτο προπύργιό τους.

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