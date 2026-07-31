Έρχεται δυναμικό comeback με αυτοκίνητα που θα συζητηθούν
Έρχεται δυναμικό comeback με αυτοκίνητα που θα συζητηθούν
Η ιταλική μάρκα επιστρέφει σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: τα μικρά και προσιτά αυτοκίνητα πόλης. Τι θα δούμε από αυτήν έως το 2030;
UPD:
Η Fiat φαίνεται πως αλλάζει εκ νέου πορεία, δίνοντας προτεραιότητα στα μικρά, προσιτά και πρακτικά αυτοκίνητα, δηλαδή στην κατηγορία που έχτισε διαχρονικά τη φήμη της.
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