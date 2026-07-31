Ποιες είναι οι 10 ελαφρύτερες μοτοσικλέτες που μπορείς να αγοράσεις σήμερα;
Ποιες είναι οι 10 ελαφρύτερες μοτοσικλέτες που μπορείς να αγοράσεις σήμερα;
Επειδή το βάρος μετράει, μαζέψαμε τις 10 ελαφρύτερες μοτοσικλέτες άνω των 300 κ.εκ. που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα.
Το βάρος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας μοτοσικλέτας. Μπορεί να μην είναι το πρώτο νούμερο που κοιτάζει κάποιος όταν διαβάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως επηρεάζει σχεδόν κάθε στιγμή της οδήγησης.
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