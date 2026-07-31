Ποιες είναι οι 10 ελαφρύτερες μοτοσικλέτες που μπορείς να αγοράσεις σήμερα;

Το βάρος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας μοτοσικλέτας. Μπορεί να μην είναι το πρώτο νούμερο που κοιτάζει κάποιος όταν διαβάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως επηρεάζει σχεδόν κάθε στιγμή της οδήγησης.

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