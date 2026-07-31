Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική Mercedes GLB 350 4MATIC - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική Mercedes GLB 350 4MATIC - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η ολοκαίνουργια Mercedes GLB περνά σε μια νέα εποχή, συνδυάζοντας πιο δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία πρακτικότητα για όλη την οικογένεια. Στην κορυφαία ηλεκτρική έκδοση GLB 350 4MATIC electric, οι 354 ίπποι χαρίζουν επιδόσεις που δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.
UPD:
Η Mercedes τελευταία βρίσκεται σε οίστρο. Μέχρι το 2028 σκοπεύει να παρουσιάσει 40 εντελώς νέα ή ανανεωμένα μοντέλα, αναβαθμίζοντας συνολικά τη γκάμα της. Μπροστά μας έχουμε ένα από αυτά, που είναι η ολοκαίνουργια γενιά της GLB.
UPD:
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