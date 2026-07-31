Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική Mercedes GLB 350 4MATIC - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Mercedes τελευταία βρίσκεται σε οίστρο. Μέχρι το 2028 σκοπεύει να παρουσιάσει 40 εντελώς νέα ή ανανεωμένα μοντέλα, αναβαθμίζοντας συνολικά τη γκάμα της. Μπροστά μας έχουμε ένα από αυτά, που είναι η ολοκαίνουργια γενιά της GLB.

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