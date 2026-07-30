Απόσυρση από την Opel: Όσο πιο παλιό τόσο μεγαλύτερο όφελος
Απόσυρση από την Opel: Όσο πιο παλιό τόσο μεγαλύτερο όφελος
Η Opel κάνει την ανανέωση του αυτοκινήτου πιο προσιτή από ποτέ.
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Με το νέο πρόγραμμα Trade-Up, η ηλικία του σημερινού σας οχήματος μετατρέπεται σε σημαντικό οικονομικό όφελος.
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