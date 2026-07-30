Πόσο πρέπει να δουλέψω για να πάρω Fiat Panda, και πόσο για Porsche 911 GT3 RS;

Η αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου αποτελεί πλέον δύσκολη οικονομική… εξίσωση, ιδιαίτερα για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Πόσο όμως απέχει η αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου από τις οικονομικές δυνατότητες ενός μισθωτού που πληρώνεται με τον βασικό μισθό; Η απάντηση αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά σε κάθε περίπτωση το νούμερο είναι απογοητευτικό, ακόμα και στην περίπτωση του φθηνότερου μοντέλου.

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