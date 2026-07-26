Δοκιμάζουμε το υβριδικό νέο Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό νέο Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το μικρότερο μοντέλο της Toyota επιστρέφει πιο προηγμένο και πιο οικονομικό από ποτέ, αποτελώντας το πιο κόμπακτ φουλ υβριδικό της αγοράς. Τι λέτε, αξίζει;
UPD:
Αν υποθέταμε ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε «σώνει και καλά» μία από τις πιο κραταιές εταιρείες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας να επενδύσει σε ένα ολοκαίνουργιο θερμικό μίνι (ή αλλιώς κατηγορία A), θα νόμιζες ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα