Δοκιμάζουμε το υβριδικό νέο Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αν υποθέταμε ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε «σώνει και καλά» μία από τις πιο κραταιές εταιρείες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας να επενδύσει σε ένα ολοκαίνουργιο θερμικό μίνι (ή αλλιώς κατηγορία A), θα νόμιζες ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο.