Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual250 στο χωριό; (+video)
Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual250 στο χωριό; (+video)
Η ιδανική μοτοσικλέτα για το χωριό και την ελληνική επαρχία.
UPD:
Υπάρχουν μοτοσικλέτες που φτιάχνονται για συγκεκριμένο σκοπό και άλλες που μπορούν να προσαρμοστούν σχεδόν παντού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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