Ξεκινά το λανσάρισμα της νέας Mercedes-Benz CLA Hybrid

Η Mercedes-Benz παρουσίασε την καινούργια CLA και με εξηλεκτρισμένους κινητήρες ήπιας υβριδικής διάταξης 48 Volt.

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά της CLA, την τρίτη κατά σειρά ως τώρα, στις αρχές του 2025 ως αμιγώς ηλεκτρική. Τώρα, η γερμανική εταιρεία κάνει το ίδιο για την έκδοση του πολυτελούς μοντέλου με εξηλεκτρισμένο θερμικό κινητήρα.

