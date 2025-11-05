Ξεκινά το λανσάρισμα της νέας Mercedes-Benz CLA Hybrid

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά της CLA, την τρίτη κατά σειρά ως τώρα, στις αρχές του 2025 ως αμιγώς ηλεκτρική. Τώρα, η γερμανική εταιρεία κάνει το ίδιο για την έκδοση του πολυτελούς μοντέλου με εξηλεκτρισμένο θερμικό κινητήρα.