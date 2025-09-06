Πρεμιέρα της ZEEKR στην Auto Thessaloniki 2025 - Μοντέλα και τιμές
Η ZEEKR κάνει την πρεμιέρα της στη χώρα μας στην 89η ΔΕΘ και στην Auto Thessaloniki 2025 μέσω της GEO Mobility Hellas.

Στην Auto Thessaloniki 2025 και στην 89η ΔΕΘ η Zeekr παρουσιάζει όλη της τη γκάμα: το ολοκαίνουργιο μεσαίο ηλεκτρικό SUV 7X με τεχνολογία 800V, το κόμπακτ high-tech SUV X και το εντυπωσιακό shooting brake 001.

