Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η αποκάλυψη της δεύτερης γενιάς του T-Roc από τη Volkswagen έγινε με την ίδια διαδικασία του επέλεξαν τα στελέχη της και για την πρώτη. Τότε, το 2017, έγινε σταδιακά, ήταν προσεκτικά προετοιμασμένη και χρειάστηκε τον χρόνο της.