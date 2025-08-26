Όρια ταχύτητας: Ο κανόνας του 85% και η εφαρμογή του στην Ελλάδα
Τα όρια ταχύτητας δεν είναι κάποιοι ψυχροί αριθμοί αλλά σχετίζονται και με πολλούς άλλους παράγοντες. Και την λύση δίνει μία πολύ απλή φόρμουλα.

Η καθιέρωση του ορίου των 30 χλμ/ώρα για τους αστικούς δρόμους της χώρας μας έχει ξεσηκώσει μεγάλες συζητήσεις και αρκετές αντιδράσεις. Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες και πως καθορίζεται το όριο ταχύτητας σε έναν δρόμο;

Για δεκαετίες, πολλές πολιτείες των ΗΠΑ βασίζονταν σε μια παλιά μέθοδο για να καθορίσουν τα όρια ταχύτητας στους δρόμους: τον λεγόμενο κανόνα του 85%.

Σύμφωνα με αυτόν, η «ασφαλέστερη» ταχύτητα είναι εκείνη που επιλέγει η πλειονότητα των οδηγών


