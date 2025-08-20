Σε απόλυτη ετοιμότητα τα νέα Ελληνικά drones

Ο Ελληνικός Στρατός ενισχύει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες με την απόκτηση δύο υπερσύγχρονων μη επανδρωμένων αεροχημάτων τύπου MQ-35A V-BAT, τα οποία παραχωρήθηκαν ως δωρεά από το κοινωφελές Ίδρυμα «Αθανάσιος Λασκαρίδης».