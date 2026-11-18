Νίσι Νας - Μπετ: Η πρωταγωνίστρια της σειράς «All’s Fair» στην Αθήνα και το εξώφυλλο του Marie Claire
Νίσι Νας - Μπετ: Η πρωταγωνίστρια της σειράς «All’s Fair» στην Αθήνα και το εξώφυλλο του Marie Claire
Παραδίδει μαθήματα ζωής στο νέο τεύχος του Marie Claire
Αφοπλιστικά ειλικρινής, πληθωρική και ασυμβίβαστη, η Niecy Nash-Betts συνεχίζει την πορεία της ό,τι κι αν συμβεί. Ζει τη ζωή της όπως θέλει εκείνη και όχι όπως της υπαγορεύουν οι άλλοι. Αφού ενθουσίασε το ελληνικό κοινό στο πρόσφατο Power Trip με το χιούμορ, την ενέργεια και την προσωπική της ιστορία, φωτογραφήθηκε στην Αθήνα αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire.
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