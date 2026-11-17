Η προετοιμασία της επιδερμίδας πριν από το μακιγιάζ παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από όσο συχνά πιστεύουμε. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όταν το κρύο και η ξηρή ατμόσφαιρα μπορούν να κάνουν το δέρμα να δείχνει θαμπό και αφυδατωμένο, η σωστή περιποίηση είναι το μυστικό για ένα φρέσκο, φυσικό αποτέλεσμα. Σε αυτό ακριβώς βασίζεται η τεχνική underglazing, που προτείνει η makeup artist πολλών celebrities Mary Phillips και έρχεται να συμπληρώσει τη γνωστή φιλοσοφία του underpainting.Η ιδέα είναι απλή: πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε βήμα μακιγιάζ, φροντίζουμε να έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στην επιδερμίδα. Γιατί, όπως εξηγεί η Phillips, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του δέρματος κάτω από το μακιγιάζ. Όταν είναι καλά ενυδατωμένο, ελαστικό και με υγιή όψη, τα προϊόντα εφαρμόζονται πιο ομοιόμορφα και το πρόσωπο διατηρεί τη φυσική του λάμψη.Τι είναι η τεχνική underglazing;Το underglazing αφορά αποκλειστικά την προετοιμασία της επιδερμίδας πριν από το μακιγιάζ. Δεν πρόκειται απλώς για μια γρήγορη εφαρμογή ενυδατικής κρέμας, αλλά για μια ολοκληρωμένη διαδικασία περιποίησης που έχει στόχο να προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και πιο γεμάτη όψη στο δέρμα.