Τρία ζώδια ευνοούνται σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. Οι επόμενες ημέρες είναι κατάλληλες για να επανεξετάσετε τις προτεραιότητές σας, να αξιοποιήσετε καλύτερα όσα ήδη έχετε και να αναζητήσετε νέες ευκαιρίες. Στις 17 Νοεμβρίου, η Σελήνη στο πρώτο τέταρτο περνά στον Υδροχόο, ενθαρρύνοντάς σας να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα οικονομικά σας. Αντί να επικεντρώνεστε διαρκώς στον επόμενο στόχο, δώστε σημασία σε όσα έχετε ήδη καταφέρει.