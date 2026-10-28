Florence Pugh: Οι κρυφοί συμβολισμοί στα μαλλιά και το μακιγιάζ της στη σειρά East of Eden

Από τη γαλάζια κορδέλα της στην παιδική ηλικία, μέχρι τα αξεσουάρ που θυμίζουν στέμμα, κάθε λεπτομέρεια στην εμφάνισή της αφηγείται τη μεταμόρφωση της Cathy Ames σε Kate.

Η νέα μεταφορά του East of Eden από το Netflix φέρνει στο προσκήνιο την Cathy Ames, έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του ομώνυμου μυθιστορήματος του John Steinbeck. Η Florence Pugh ενσαρκώνει μια γυναίκα που διεκδικεί την εξουσία και την ανεξαρτησία της, χειραγωγώντας τους ανθρώπους γύρω της για να πετύχει τους στόχους της. Στη διαδρομή της, τα μαλλιά και το μακιγιάζ γίνονται βασικά στοιχεία της αφήγησης, αποκαλύπτοντας τις αλλαγές στην ταυτότητα και τη θέση της στην κοινωνία.





Η σειρά καλύπτει περίπου τέσσερις δεκαετίες, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1910. Η hair stylist Jaime Leigh McIntosh και η makeup artist Heba Thorisdottir συνεργάστηκαν στενά με τις επικεφαλής των τμημάτων μαλλιών και μακιγιάζ, Nancy Hennah και Sarah Rubano, ώστε κάθε εμφάνιση να ανταποκρίνεται στην εποχή αλλά και στην ψυχολογία της ηρωίδας. Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στην ιστορική ακρίβεια. Κάθε beauty λεπτομέρεια λειτουργεί ως ένδειξη για το πώς η Cathy μετατρέπεται σταδιακά στην Kate, μια γυναίκα που έχει πλέον τον έλεγχο της εικόνας της.

28.10.2026, 12:36