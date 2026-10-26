Έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Δυτική Όχθη, για απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους μιλά ισραηλινός πρεσβευτής