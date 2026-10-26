Έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Δυτική Όχθη, για απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους μιλά ισραηλινός πρεσβευτής
Έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Δυτική Όχθη, για απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους μιλά ισραηλινός πρεσβευτής
Το Ισραήλ απέρριψε αμέσως τα συμπεράσματα της έκθεσης μέσω του ισραηλινού πρεσβευτή στην Γενεύη
Διεθνής επιτροπή έρευνας υπό την εντολή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους και το έγκλημα της «εξόντωσης», επιμένοντας παράλληλα στις κατηγορίες της γενοκτονίας στην Γάζα.
Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στην Δυτική Όχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, την φυλή και την εθνοτική καταγωγή».
Το Ισραήλ απέρριψε αμέσως τα συμπεράσματα της έκθεσης μέσω του ισραηλινού πρεσβευτή στην Γενεύη, ο οποίος κατήγγειλε «απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους» και «άρνησης του θεμελιώδους δικαιώματός του να υπάρχει».
Η ανεξάρτητη επιτροπή συστάθηκε το 2021 και τον περασμένο χρόνο δημοσίευσε έκθεση με το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στην Λωρίδα της Γάζας, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ επίσης απέρριψε ως «αντισημιτικές και ψευδείς», όπως και τα νέα ευρήματα για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Δυτική Όχθη.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων των 33.000 Παλαιστινίων από τρεις καταυλισμούς στην Δυτική Όχθη στις αρχές του 2025 αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας και εθνοκάθαρσης.
Το Ισραήλ κατέχει την Δυτική Όχθη από το 1967. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, καθώς και 500.000 Ισραηλινοί που κατοικούν στους παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο εβραϊκούς οικισμούς σε κλίμα ακραίας βίας, η οποία εντάθηκε καθώς πλησίαζαν οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.
Από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, η επέκταση της εποικιστικής δραστηριότητας στην Δυτική Όχθη εκδηλώνεται με την ταχεία αύξηση των «προκεχωρημένων», αυθαίρετων εβραϊκών οικισμών.
Η επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στην Δυτική Οχθη μετά την 7η Οκτωβρίου 2023: 6 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές από το 2008 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2023, ενώ 254 σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην Γενεύη, η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ κατήγγειλε την έκθεση της επιτροπής δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι συνιστά «νέα εκδήλωση της εκστρατείας (της Επιτροπής) παραπληροφόρησης για την δαιμονοποίηση του κράτους του Ισραήλ και για την παρουσίαση της ύπαρξής του ως εγκληματικής».
«Η απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους δεν σταμάτησε το 1948. Συνεχίζεται σήμερα μέσω των προσπαθειών παραγόντων όπως η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, που επιδιώκουν να πλήξουν την νομιμοποίηση του Ισραήλ και να του αρνηθούν το θεμελιώδες δικαίωμά του να υπάρχει και να αμύνεται», δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνιελ Μερόν.
Η ισραηλινή αντιπροσωπεία καλεί την διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση διάλυση» της επιτροπής έρευνας, πρόεδρος της οποίας έχει υπάρξει η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.
Στην νέα της έκθεση η επιτροπή συνάγει ότι οι ισραηλινές αρχές επιδίωξαν «να τιμωρήσουν συλλογικά» τον πληθυσμό της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.
Έτσι, το Ισραήλ διεξάγει έκτοτε «γενικευμένη και συστηματική επίθεση κατά τω πολιτών μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεις που ενισχύονται από τις διαρκείς βιαιοπραγίες των εποίκων».
Όμως «οι φόνοι και οι τραυματισμοί που διαπράττονται σκοπίμως κατά παλαιστινίων πολιτών, καθώς και η καταστροφή κατοικιών στην Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επίμονη άρνηση της ευθύνης του Ισραήλ, εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική για την εξόντωση και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την επιβολή αβίωτων συνθηκών ζωής», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της επιτροπής, ο Ινδός Σρινιβασάν Μουραλιντάρ σύμφωνα με ανακοίνωση.
«Παράλληλα, η επέκταση του εδαφικού ελέγχου του Ισραήλ στην Γάζα συνεχίζει να προκαλεί νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των αμάχων Παλαιστινίων που πλησιάζουν την κίτρινη γραμμή ή την διασχίζουν», καταγγέλλει.
Περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την εφαρμογή της «εκεχειρίας» του Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.
Σε απόφασή του τον Ιανουάριο 2024, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε καλέσει το Ισραήλ να προλάβει κάθε πράξη γενοκτονίας στην Γάζα προειδοποιώντας για «πραγματικό και άμεσο κίνδυνο» πρόκλησης «ανεπανόρθωτης βλάβης» στους Παλαιστίνιους.
Η έκθεση καταγγέλλει επίσης τις βιαιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής κατά μελών αντιπάλων ενόπλων οργανώσεων και την καταστολή κατά των αντιφρονούντων πολιτών και των πολιτικών αντιπάλων και της προσάπτει ότι δεν διεξάγει ταχείες, αποτελεσματικές και αντικειμενικές έρευνας για τις βιαιότητες αυτές.
Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στην Δυτική Όχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, την φυλή και την εθνοτική καταγωγή».
Το Ισραήλ απέρριψε αμέσως τα συμπεράσματα της έκθεσης μέσω του ισραηλινού πρεσβευτή στην Γενεύη, ο οποίος κατήγγειλε «απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους» και «άρνησης του θεμελιώδους δικαιώματός του να υπάρχει».
Η ανεξάρτητη επιτροπή συστάθηκε το 2021 και τον περασμένο χρόνο δημοσίευσε έκθεση με το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στην Λωρίδα της Γάζας, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ επίσης απέρριψε ως «αντισημιτικές και ψευδείς», όπως και τα νέα ευρήματα για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Δυτική Όχθη.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων των 33.000 Παλαιστινίων από τρεις καταυλισμούς στην Δυτική Όχθη στις αρχές του 2025 αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας και εθνοκάθαρσης.
Το Ισραήλ κατέχει την Δυτική Όχθη από το 1967. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, καθώς και 500.000 Ισραηλινοί που κατοικούν στους παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο εβραϊκούς οικισμούς σε κλίμα ακραίας βίας, η οποία εντάθηκε καθώς πλησίαζαν οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.
Από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, η επέκταση της εποικιστικής δραστηριότητας στην Δυτική Όχθη εκδηλώνεται με την ταχεία αύξηση των «προκεχωρημένων», αυθαίρετων εβραϊκών οικισμών.
Η επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στην Δυτική Οχθη μετά την 7η Οκτωβρίου 2023: 6 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές από το 2008 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2023, ενώ 254 σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην Γενεύη, η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ κατήγγειλε την έκθεση της επιτροπής δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι συνιστά «νέα εκδήλωση της εκστρατείας (της Επιτροπής) παραπληροφόρησης για την δαιμονοποίηση του κράτους του Ισραήλ και για την παρουσίαση της ύπαρξής του ως εγκληματικής».
Δαιμονοποίηση
«Η απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού κράτους δεν σταμάτησε το 1948. Συνεχίζεται σήμερα μέσω των προσπαθειών παραγόντων όπως η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, που επιδιώκουν να πλήξουν την νομιμοποίηση του Ισραήλ και να του αρνηθούν το θεμελιώδες δικαίωμά του να υπάρχει και να αμύνεται», δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνιελ Μερόν.
Η ισραηλινή αντιπροσωπεία καλεί την διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση διάλυση» της επιτροπής έρευνας, πρόεδρος της οποίας έχει υπάρξει η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.
Στην νέα της έκθεση η επιτροπή συνάγει ότι οι ισραηλινές αρχές επιδίωξαν «να τιμωρήσουν συλλογικά» τον πληθυσμό της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.
Συλλογική τιμωρία
Έτσι, το Ισραήλ διεξάγει έκτοτε «γενικευμένη και συστηματική επίθεση κατά τω πολιτών μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεις που ενισχύονται από τις διαρκείς βιαιοπραγίες των εποίκων».
Όμως «οι φόνοι και οι τραυματισμοί που διαπράττονται σκοπίμως κατά παλαιστινίων πολιτών, καθώς και η καταστροφή κατοικιών στην Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επίμονη άρνηση της ευθύνης του Ισραήλ, εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική για την εξόντωση και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την επιβολή αβίωτων συνθηκών ζωής», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της επιτροπής, ο Ινδός Σρινιβασάν Μουραλιντάρ σύμφωνα με ανακοίνωση.
«Παράλληλα, η επέκταση του εδαφικού ελέγχου του Ισραήλ στην Γάζα συνεχίζει να προκαλεί νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των αμάχων Παλαιστινίων που πλησιάζουν την κίτρινη γραμμή ή την διασχίζουν», καταγγέλλει.
Περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την εφαρμογή της «εκεχειρίας» του Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.
Σε απόφασή του τον Ιανουάριο 2024, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε καλέσει το Ισραήλ να προλάβει κάθε πράξη γενοκτονίας στην Γάζα προειδοποιώντας για «πραγματικό και άμεσο κίνδυνο» πρόκλησης «ανεπανόρθωτης βλάβης» στους Παλαιστίνιους.
Η έκθεση καταγγέλλει επίσης τις βιαιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής κατά μελών αντιπάλων ενόπλων οργανώσεων και την καταστολή κατά των αντιφρονούντων πολιτών και των πολιτικών αντιπάλων και της προσάπτει ότι δεν διεξάγει ταχείες, αποτελεσματικές και αντικειμενικές έρευνας για τις βιαιότητες αυτές.
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