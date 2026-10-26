Σύσφιξη προσώπου: Η νέα γενιά skincare που στοχεύει στο δίκτυο κολλαγόνου

Η απώλεια σφριγηλότητας αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουμε την αντιγηρανση και η σειρά Resveratrol-Lift της Caudalie εστιάζει ακριβώς σε αυτή την ανάγκη.



Υπάρχει για όλους μας εκείνη η στιγμή μπροστά στον καθρέφτη που παρατηρούμε ότι το πρόσωπό μας δείχνει λίγο διαφορετικό, χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς το γιατί. Δεν είναι απαραίτητα μια νέα ρυτίδα. Με τις ρυτίδες έχουμε λίγο πολύ εξοικειωθεί. Εκείνο που μας απασχολεί περισσότερο, στην πραγματικότητα, είναι η συνολική όψη του προσώπου. Το περίγραμμα που δείχνει λιγότερο τονισμένο, η επιδερμίδα που δεν έχει την ίδια ελαστικότητα σε σχέση με παλαιότερα και εκείνη η αίσθηση ότι, ακόμη κι όταν έχουμε κοιμηθεί καλά και έχουμε κάνει κανονικά τη skincare ρουτίνα μας, το πρόσωπό μας δεν δείχνει φρέσκο και νεανικό.



Κάπως έτσι, η σύσφιξη γίνεται βασικό ζητούμενο στην περιποίηση, δίπλα στην ενυδάτωση και τη λείανση των ρυτίδων. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το κολλαγόνο, ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία της επιδερμίδας, που συνδέεται με τη σφριγηλή και ελαστική όψη της.

26.10.2026, 12:35