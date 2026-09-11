10+1 tips για καλή σχολική χρονιά

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι προσδοκίες μας για τη νέα σχολική πραγματικότητα είναι πολλές: τα παιδιά θα έχουν πρόγραμμα, θα ξυπνάνε νωρίς, θα διαβάζουν αποτελεσματικά, θα θυμούνται ότι έχουν εργασία για αύριο νωρίτερα από τις 9 το βράδυ.Η αλήθεια όμως είναι πως δεν χρειαζόμαστε τελειότητα και στρατιωτικού τύπου πειθαρχία, αλλά μερικές έξυπνες συμβουλές για να μπουν οι σωστές βάσεις από τον πρώτο καιρό. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς και μιλά από καρδιάς (και από εμπειρία) για όλα εκείνα που όντως βοηθούν στον ύπνο, στη ρουτίνα, στην οργάνωση. Καλή σχολική χρονιά!