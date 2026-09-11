Η Αμάλ Κλούνεϊ στον Ναό του Ολυμπίου Διός με τη μητέρα της - Ποιοι άλλοι βρέθηκαν εκεί (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Η Αμάλ Κλούνεϊ στον Ναό του Ολυμπίου Διός με τη μητέρα της - Ποιοι άλλοι βρέθηκαν εκεί (εικόνες)

Και τι φόρεσαν

Η Αμάλ Κλούνεϊ στον Ναό του Ολυμπίου Διός με τη μητέρα της - Ποιοι άλλοι βρέθηκαν εκεί (εικόνες)
Η Amal Clooney συνεχίζει τις κομψές εμφανίσεις της στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες γυναίκες της διεθνούς σκηνής. Για την παρουσία της στην κλειστή συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στον Ναό του Ολυμπίου Διός, επέλεξε ένα εντυπωσιακό total white σύνολο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στο κομψό tailoring.

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