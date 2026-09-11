Φεστιβάλ Βενετίας: Ρεκόρ χειροκροτήματος για ταινία Ισραηλινών δημιουργών, για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Γάζα
Φεστιβάλ Βενετίας: Ρεκόρ χειροκροτήματος για ταινία Ισραηλινών δημιουργών, για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Γάζα
Από δύο οσκαρικούς κινηματογραφιστές
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τις μαζικές δολοφονίες με όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Γάζα, από ισραηλινές επιθέσεις, το «NAZA», σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ διάρκειας όρθιου χειροκροτήματος στο Φεστιβάλ της Βενετίας: 25 λεπτά. Το προηγούμενο ρεκόρ, 23 λεπτά, είχε καταγραφεί για μια ακόμα ταινία για τη Γάζα, την προηγούμενη χρονιά.
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