Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου
Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου
Ποιος είπε ότι το πεντικιούρ είναι μόνο για το καλοκαίρι;
Μπορεί τα πέδιλα να δίνουν σιγά-σιγά τη θέση τους σε loafers, sneakers και μποτάκια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το πεντικιούρ μας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστούμε λίγο περισσότερο με το χρώμα, αφού οι πιο σκούρες και ιδιαίτερες αποχρώσεις δείχνουν διαφορετικές κάτω από καλσόν ή ανάμεσα στα δάχτυλα ενός ζευγαριού παπουτσιών.
Και ενώ το μπορντό και το καφέ παραμένουν σταθερές φθινοπωρινές επιλογές, φέτος η παλέτα γίνεται λίγο πιο απρόβλεπτη, με απαλό κίτρινο και muted πράσινο να μπαίνουν στο παιχνίδι. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τέσσερα χρώματα που ξεχωρίζουν περισσότερο:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Και ενώ το μπορντό και το καφέ παραμένουν σταθερές φθινοπωρινές επιλογές, φέτος η παλέτα γίνεται λίγο πιο απρόβλεπτη, με απαλό κίτρινο και muted πράσινο να μπαίνουν στο παιχνίδι. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τέσσερα χρώματα που ξεχωρίζουν περισσότερο:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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