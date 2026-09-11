Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου

Μπορεί τα πέδιλα να δίνουν σιγά-σιγά τη θέση τους σε loafers, sneakers και μποτάκια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το πεντικιούρ μας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστούμε λίγο περισσότερο με το χρώμα, αφού οι πιο σκούρες και ιδιαίτερες αποχρώσεις δείχνουν διαφορετικές κάτω από καλσόν ή ανάμεσα στα δάχτυλα ενός ζευγαριού παπουτσιών.Και ενώ το μπορντό και το καφέ παραμένουν σταθερές φθινοπωρινές επιλογές, φέτος η παλέτα γίνεται λίγο πιο απρόβλεπτη, με απαλό κίτρινο και muted πράσινο να μπαίνουν στο παιχνίδι. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τέσσερα χρώματα που ξεχωρίζουν περισσότερο: