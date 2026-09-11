Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου
MARIE CLAIRE

Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου

Ποιος είπε ότι το πεντικιούρ είναι μόνο για το καλοκαίρι;

Οι τέσσερις αποχρώσεις που θα βλέπουμε παντού στα πεντικιούρ του φετινού φθινοπώρου
Μπορεί τα πέδιλα να δίνουν σιγά-σιγά τη θέση τους σε loafers, sneakers και μποτάκια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το πεντικιούρ μας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστούμε λίγο περισσότερο με το χρώμα, αφού οι πιο σκούρες και ιδιαίτερες αποχρώσεις δείχνουν διαφορετικές κάτω από καλσόν ή ανάμεσα στα δάχτυλα ενός ζευγαριού παπουτσιών.

Και ενώ το μπορντό και το καφέ παραμένουν σταθερές φθινοπωρινές επιλογές, φέτος η παλέτα γίνεται λίγο πιο απρόβλεπτη, με απαλό κίτρινο και muted πράσινο να μπαίνουν στο παιχνίδι. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τέσσερα χρώματα που ξεχωρίζουν περισσότερο:

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