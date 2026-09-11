Emma Heming Willis: «Η οικογένειά μας βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση πένθους»

Η Emma Heming Willis μιλά ανοιχτά για το διαρκές πένθος που βιώνει η οικογένειά της, καθώς ο σύζυγός της, Bruce Willis, ζει με μετωποκροταφική άνοια (FTD).Σε συνέντευξή της στο περιοδικό HELLO! περιέγραψε το συναισθηματικό βάρος του να βλέπει τον πρωταγωνιστή του Die Hard να χάνει σταδιακά κομμάτια του εαυτού του εξαιτίας της προοδευτικής αυτής νόσου.«Είναι εξαιρετικά δύσκολο και επώδυνο», δήλωσε. «Είναι φυσικό. Όλοι θέλουμε οι άνθρωποι που αγαπάμε να είναι υγιείς, γεμάτοι ζωή και να παραμένουν ο άνθρωπος που ήταν πάντα. Όμως η FTD είναι μια καταστροφική ασθένεια που σου στερεί πράγματα πολύ αργά. Έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι βρίσκεσαι διαρκώς σε μια κατάσταση πένθους».Ο 71χρονος Bruce Willis αποσύρθηκε από την υποκριτική τον Μάρτιο του 2022, όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η οικογένεια αποκάλυψε ότι η κατάστασή του είχε εξελιχθεί και οι γιατροί είχαν καταλήξει σε πιο συγκεκριμένη διάγνωση: μετωποκροταφική άνοια, γνωστή και ως FTD.