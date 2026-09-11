Το αιθέριο maternity look της Αν Χάθαγουεϊ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Το αιθέριο maternity look της Αν Χάθαγουεϊ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
H ηθοποιός επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του McQueen.
H ηθοποιός επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του McQueen.
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μόλις ξεκίνησε και η Anne Hathaway έκανε ήδη μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν. Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα αποκαλυπτήρια του «auruBOROS-Urban Memory and Collective Dream», της πρώτης δημόσιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης της Bulgari στις ΗΠΑ, με ένα σύνολο που συνδύαζε την κομψότητα με μια σχεδόν αρχαιοελληνική αισθητική.
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