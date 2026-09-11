Χόντα Κοτμπ: Πώς έγινε μητέρα, μετά τα σαράντα χάρη στη Σάντρα Μπούλοκ

Κάποιες φορές το να παρακολουθήσουμε, έστω και τυχαία, τις πράξεις μιας άλλης γυναίκας μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Αυτή την εμπειρία περιέγραψε η 51χρονη δημοσιογράφος Hoda Kotb σε μια συζήτησή της με την ηθοποιό Sandra Bullock, στην οποία είπε ότι την ενέπνευσε να συνεχίσει να κυνηγά το δικό της όνειρο της μητρότητας, «αλλάζοντας τη ροή της ζωής μου».