Τι μπορεί να συμβεί αν βάζετε το πρόσωπό σας σε παγωμένο νερό κάθε πρωί για δύο εβδομάδες;
Τι μπορεί να συμβεί αν βάζετε το πρόσωπό σας σε παγωμένο νερό κάθε πρωί για δύο εβδομάδες;
Μια απλή πρακτική που έχει γίνει viral και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την όψη της επιδερμίδας, αλλά και το νευρικό μας σύστημα.
Μια απλή πρακτική που έχει γίνει viral και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την όψη της επιδερμίδας, αλλά και το νευρικό μας σύστημα.
Το να βουτήξουμε το πρόσωπό μας σε ένα μπολ με παγωμένο νερό δεν είναι ακριβώς η πρώτη ιδέα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε μια ήρεμη πρωινή ρουτίνα. Κι όμως, αυτή η αρκετά ασυνήθιστη πρακτική έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στον κόσμο του wellness, όχι μόνο για την άμεση αίσθηση δροσιάς που αφήνει στην επιδερμίδα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα.
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