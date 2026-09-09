Τι μπορεί να συμβεί αν βάζετε το πρόσωπό σας σε παγωμένο νερό κάθε πρωί για δύο εβδομάδες;

Το να βουτήξουμε το πρόσωπό μας σε ένα μπολ με παγωμένο νερό δεν είναι ακριβώς η πρώτη ιδέα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε μια ήρεμη πρωινή ρουτίνα. Κι όμως, αυτή η αρκετά ασυνήθιστη πρακτική έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στον κόσμο του wellness, όχι μόνο για την άμεση αίσθηση δροσιάς που αφήνει στην επιδερμίδα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα.