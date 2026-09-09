H Γκουίνεθ Πάλτροου για το κερί με άρωμα αιδοίου: «Ήταν ένα σχόλιο που η ομάδα μου πήρε πολύ σοβαρά» (βίντεο)

ΗGwyneth Paltrow έκανε μια εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Brad Pitt, τον αρραβώνα τους και τον δύσκολο χωρισμό τους, αποκαλύπτοντας πως ένιωθε ότι κουβαλούσε ένα επιπλέον βάρος επειδή η σχέση τους δεν είχε ευτυχή κατάληξη.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, στο podcast Friends Keep Secrets των Benny Blanco, Lil Dicky και Kristin Batalucco, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Brad Pitt.Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Se7en. Εκείνη ήταν περίπου 22 ετών και εκείνος 31, όταν ξεκίνησε η σχέση τους.«Τον γνώρισα στα γυρίσματα και ήταν κάτι σαν έρωτας με την πρώτη ματιά», θυμήθηκε. «Ήταν υπέροχα. Ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».Η ίδια χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο «συντριπτική», εξηγώντας πως ήταν πολύ νέα, ενώ παράλληλα η καριέρα της άρχιζε να απογειώνεται και η δημόσια εικόνα της είχε πλέον συνδεθεί έντονα με εκείνη του διάσημου συντρόφου της. «Ήμουν απλώς πολύ νέα και δουλεύαμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου», ανέφερε.