Η Λετίσια Κάστα φόρεσε Loewe στην πρεμιέρα της ταινίας «Dix Pour Cent»
MARIE CLAIRE

Η Λετίσια Κάστα φόρεσε Loewe στην πρεμιέρα της ταινίας «Dix Pour Cent»

Mία απροσδόκητη επιλογή, που αναδεικνύει μια πιο πειραματική πλευρά του προσωπικού της στυλ.

Η Λετίσια Κάστα φόρεσε Loewe στην πρεμιέρα της ταινίας «Dix Pour Cent»

ΗLaetitia Casta παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του «Dix Pour Cent» στο Παρίσι, επιλέγοντας μία εντυπωσιακή δημιουργία Loewe διά χειρός Jack McCollough και Lazaro Hernandez. Η Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο φόρεσε ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα με λεπτές τιράντες, κατασκευασμένο από open-weave sablé. Η αυστηρή, γραμμική σιλουέτα του απέκτησε γλυπτική διάσταση χάρη στο μπούστο από φορμαρισμένο δέρμα μια τολμηρή λεπτομέρεια που μετέτρεψε το look σε πραγματικό statement.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης