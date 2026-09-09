Η Λετίσια Κάστα φόρεσε Loewe στην πρεμιέρα της ταινίας «Dix Pour Cent»

ΗLaetitia Casta παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του «Dix Pour Cent» στο Παρίσι, επιλέγοντας μία εντυπωσιακή δημιουργία Loewe διά χειρός Jack McCollough και Lazaro Hernandez. Η Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο φόρεσε ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα με λεπτές τιράντες, κατασκευασμένο από open-weave sablé. Η αυστηρή, γραμμική σιλουέτα του απέκτησε γλυπτική διάσταση χάρη στο μπούστο από φορμαρισμένο δέρμα μια τολμηρή λεπτομέρεια που μετέτρεψε το look σε πραγματικό statement.



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