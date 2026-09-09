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Ίλον Μασκ: Η πρώην του τον κατήγγειλε ότι επιχείρησε να τη δωροδοκήσει με 40 εκ. δολάρια για να μη μιλήσει σε ντοκιμαντέρ
MARIE CLAIRE

Ίλον Μασκ: Η πρώην του τον κατήγγειλε ότι επιχείρησε να τη δωροδοκήσει με 40 εκ. δολάρια για να μη μιλήσει σε ντοκιμαντέρ

Για εκείνον

Ίλον Μασκ: Η πρώην του τον κατήγγειλε ότι επιχείρησε να τη δωροδοκήσει με 40 εκ. δολάρια για να μη μιλήσει σε ντοκιμαντέρ
Σε συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Βενετίας πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Musk», μίλησε ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται, η πρώην του Elon Musk, η influencer Ashley St. Clair. Όπως ισχυρίστηκε, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας της πρόσφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για να μη μιλήσει στην κάμερα για εκείνον.

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