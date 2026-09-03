Ένα φόρεμα εμπνευσμένο από την καισαρική, σε διαγωνισμό ομορφιάς
Ένα φόρεμα εμπνευσμένο από την καισαρική, σε διαγωνισμό ομορφιάς
Το φόρεσε η Miss Uganda στα καλλιστεία Miss World 2026 στο Βιετνάμ. Η σχεδιάστριά του είχε γίνει πρόσφατα μητέρα
Μια πραγματική στιλιστική δήλωση έκανε η Miss Uganda, Trivia Elle Muhoza, στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss World 2026 στο Βιετνάμ. Ανέβηκε στη σκηνή με το φόρεμα «Layers of Life» («Στρώσεις Ζωής»), εμπνευσμένο από τις επτά στρώσεις που πρέπει να διαπεράσει ο χειρουργός για να κάνει καισαρική τομή.
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